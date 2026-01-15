Іспанія

Наставник мадридців переконаний, що за наявності моментів голи обов’язково прийдуть.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди над Депортіво з рахунком 1:0 у поєдинку Кубка Іспанії, звернувши увагу на проблеми з реалізацією моментів.

Аргентинський фахівець наголосив, що головним завданням наразі є покращення якості гри та ефективності атакувальної ланки.

"Я б значно більше хвилювався, якби ми взагалі не створювали гольових моментів. Нам потрібно вдосконалити гру та підвищити ефективність найважливіших гравців команди — передусім нападників", — зазначив Сімеоне.

Тренер також висловив упевненість, що результативність Атлетіко зростатиме, зважаючи на кількість створюваних шансів.

"Я впевнений, що ми будемо забивати стільки ж голів, скільки й у попередні роки, адже команда стабільно створює моменти", — додав наставник.

