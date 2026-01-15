Іспанія

Президент Ла Ліги не приховує свою зарплатню.

Президент іспанської Ла Ліги Хавʼєр Тебас поділився рівнем своїх доходів. Його слова наводить AS.

«Я не заробляю 5,4 мільйонів євро на рік. Моя зарплата становить трохи більше 3 мільйонів євро. Моя зарплата встановлюється клубами таємним голосуванням.

Я порівнюю себе з колегою з МЛС, яка заробляє 25 мільйонів або з колегою з НБА, яка заробляє 60 мільйонів.

Тим не менш, я все одно вдячний – це не найважливіше», – сказав Хав'єр Тебас.