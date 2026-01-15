Президент Ла Ліги не приховує свою зарплатню.
Тебас, Getty Images
15 січня 2026, 19:06
Президент іспанської Ла Ліги Хавʼєр Тебас поділився рівнем своїх доходів. Його слова наводить AS.
«Я не заробляю 5,4 мільйонів євро на рік. Моя зарплата становить трохи більше 3 мільйонів євро. Моя зарплата встановлюється клубами таємним голосуванням.
Я порівнюю себе з колегою з МЛС, яка заробляє 25 мільйонів або з колегою з НБА, яка заробляє 60 мільйонів.
Тим не менш, я все одно вдячний – це не найважливіше», – сказав Хав'єр Тебас.