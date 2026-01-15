Іспанія

Ексворотар мадридців розкритикував позиційну гру українця.

Колишній воротар Реала Сантьяго Каньїсарес різко висловився про виступ українського голкіпера Андрія Луніна у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете, який мадридці програли з рахунком 2:3.

Ексфутболіст заявив, що саме дії воротаря стали ключовим фактором поразки Реала, особливо в епізодах із двома пропущеними м’ячами:

"Я першим сказав, що винен воротар. Коли пропускаєш такі голи, очевидно, що це значно ускладнює перемогу. Це дуже прості два голи. У моменті з першим м’ячем Карвахаль намагається заблокувати удар, але воротар Реала пропускає м’яч над своєю головою", — зазначив Каньїсарес.

Також він звернув увагу на позиційну помилку Луніна під час другого взяття воріт:

"У моменті з другим голом він просто залишається на місці. М’яч довго летів у ворота, і замість того, щоб спробувати дістати його, він почав орієнтуватися, де знаходиться. Саме в цей момент він втратив час. Той футболіст, який забив, сказав: я бачив, що воротар не біг назад, і зрозумів, що можна бити", — додав ексголкіпер.

