Пресслужба Ла Ліги оголосила список кандидатів на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії за січень. Серед номінантів — український нападник Жирони Владислав Ванат.

Окрім Ваната, на нагороду претендують Александр Серлот з Атлетіко Мадрид, Гонсалу Гедеш із Реал Сосьєдад, Ведат Мурікі з Мальорки та Маркос Алонсо із Сельти.

Цього разу жодного з представників Барселони або мадридського Реала у списку номінантів немає.

ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА;

У січні Ванат відзначився чотирма голами у трьох матчах Ла Ліги. Загалом у поточному сезоні форвард провів 19 поєдинків за Жирону, забив 8 м’ячів і віддав одну результативну передачу.

Проголосувати за найкращого гравця січня 2026 року в Ла Лізі можна за цим посиланням.