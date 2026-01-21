Іспанія

Український форвард Жирони увійшов до п’ятірки претендентів за підсумками січня.

Пресслужба Ла Ліги оголосила список кандидатів на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії за січень. Серед номінантів — український нападник Жирони Владислав Ванат.

Окрім Ваната, на нагороду претендують Александр Серлот з Атлетіко Мадрид, Гонсалу Гедеш із Реал Сосьєдад, Ведат Мурікі з Мальорки та Маркос Алонсо із Сельти.

👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de enero en #LALIGAEASPORTS!



🌟 @MuriqiVedat

🌟 Vanat

🌟 Gonçalo Guedes

🌟 Marcos Alonso

🌟 Sørloth#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA — LALIGA (@LaLiga) January 21, 2026

Цього разу жодного з представників Барселони або мадридського Реала у списку номінантів немає.

ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА;

У січні Ванат відзначився чотирма голами у трьох матчах Ла Ліги. Загалом у поточному сезоні форвард провів 19 поєдинків за Жирону, забив 8 м’ячів і віддав одну результативну передачу.

Проголосувати за найкращого гравця січня 2026 року в Ла Лізі можна за цим посиланням.