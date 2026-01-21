Український форвард Жирони увійшов до п’ятірки претендентів за підсумками січня.
Владислав Ванат, Getty Images
21 січня 2026, 19:58
Пресслужба Ла Ліги оголосила список кандидатів на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії за січень. Серед номінантів — український нападник Жирони Владислав Ванат.
Окрім Ваната, на нагороду претендують Александр Серлот з Атлетіко Мадрид, Гонсалу Гедеш із Реал Сосьєдад, Ведат Мурікі з Мальорки та Маркос Алонсо із Сельти.
Цього разу жодного з представників Барселони або мадридського Реала у списку номінантів немає.
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА;
У січні Ванат відзначився чотирма голами у трьох матчах Ла Ліги. Загалом у поточному сезоні форвард провів 19 поєдинків за Жирону, забив 8 м’ячів і віддав одну результативну передачу.
Проголосувати за найкращого гравця січня 2026 року в Ла Лізі можна за цим посиланням.