Іспанія

Мадридський клуб надав оновлену інформацію щодо лазарету напередодні виїзного матчу проти Вільярреала.

Реал на своєму офіційному сайті опублікував звіт про стан футболістів, які мають проблеми зі здоров'ям. Захисник Рауль Асенсіо та нападник Родріго у четвер уже провели частину тренування в загальній групі. Очікується, що найближчим часом вони зможуть повноцінно повернутися до складу.

Водночас низка ключових гравців оборони все ще відновлюється за індивідуальними програмами. Зокрема, Едер Мілітао, Ферлан Менді та Трент Александер-Арнольд продовжують реабілітацію, а Антоніо Рюдігер займався окремо в приміщенні.

Нагадаємо, "вершкові" наразі посідають друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони лише на одне очко.

У суботу, 24 січня, мадридці зіграють на виїзді проти Вільярреала. Зустріч розпочнеться о 22:00.