Ліга чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів каталонська Барселона влаштувала справжній погром англійському Ньюкаслу, здобувши ефектну перемогу на Камп Ноу з рахунком 7:2. Проте цей вечір запам'ятався не лише градом голів, а й фантастичним індивідуальним досягненням Роберта Левандовські.

Польський нападник відзначився дублем у другому таймі та офіційно побив віковий рекорд турніру, який тримався майже 16 років. У віці 37 років та 209 днів Левандовський став найвіковішим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі в одному матчі Ліги чемпіонів.

До цього історичного моменту рекорд належав легендарному італійському форварду Філіппо Індзагі. У листопаді 2010 року Піппо оформив дубль за Мілан у ворота мадридського Реала, коли йому було 37 років і 86 днів. Тепер це досягнення перевершено.

Крім того, завдяки цим голам Левандовський встановив ще один унікальний показник — Ньюкасл став 41-ю різною командою, у ворота якої він забивав у рамках найпрестижнішого єврокубка.