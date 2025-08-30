Іспанія

Є підозри на другий розрив хрестів.

Півзахисник Барселони Гаві може знов вилетіти з футболу на тривалий термін. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 21-річний іспанець був змушений достроково закінчити тренування "блаугранас" через біль у коліні, на якому нещодавно був розрив передньої хрестообраної зв'язки та меніска.

Водночас, видання Cadena SER зазначає, що є підозри, що футболіст міг знову порвати хрестоподібні зв'язки на тому ж коліні.

Незабаром Гаві, який нещодавно отримав виклик до збірної Іспанії на матчі відбору ЧС-2026, пройде додаткові тести та обстеження.

Минулого сезону Гаві провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти. У поточній кампанії на його рахунку два матчі та один асист.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Райо Вальєкано – гра відбудеться завтра, 31 серпня, о 22:30.