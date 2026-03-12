Ліга Європи

Тренер Роми вважає, що у фізично важкому матчі Ліги Європи обидві команди мали достатньо моментів для перемоги.

Головний тренер Рома Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічию 1:1 у першому матчі чвертьфіналу Ліга Європи УЄФА проти Болонья.

Фахівець вважає, що результат справедливо відображає перебіг зустрічі:

"Це був матч, у якому суперник зробив ставку на фізику. Ми добре адаптувалися і створили небезпечні моменти у першому таймі, хоча іноді змушені були опускатися нижче. Стадіон також відіграв свою роль", — сказав тренер.

Окремо він відзначив гру вінгера Болоньї Федеріко Бернардескі, але підкреслив, що результат матчу є закономірним:

"Бернардескі завжди грає в цій зоні й здатен створювати проблеми. Але в нас також було багато небезпечних моментів, тому нічия — справедливий результат", — зазначив Гасперіні.

Наставник Роми також прокоментував епізод із голом своєї команди, пояснивши, що він не був заготовленим розіграшем:

"Верхові м’ячі зараз мають велике значення. Через високий пресинг команди часто грають довгими передачами, і матчі інколи нагадують регбі", — додав він.

Матч-відповідь між Рома та Болонья відбудеться 19 березня на стадіоні Стадіо Олімпіко в Римі.