Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірній загрожують великі штрафи та відсторонення від міжнародних турнірів.

Збірна Ірану може зіткнутися з серйозними санкціями від ФІФА, якщо вирішить відмовитися від участі у чемпіонаті світу 2026 року.

За інформацією джерел, у разі одностороннього виходу з турніру іранські національні команди можуть бути відсторонені від усіх майбутніх змагань під егідою ФІФА. Крім того, федерації футболу Ірану загрожує фінансове покарання.

Мінімальний штраф становитиме близько 275 тисяч євро, однак сума може зрости до 555 тисяч євро залежно від того, коли саме команда офіційно оголосить про відмову. Також дисциплінарний комітет організації може застосувати додаткові спортивні санкції.

Раніше з’являлася інформація, що Іран розглядає можливість не брати участь у турнірі через напружені політичні відносини зі США. Чемпіонат світу 2026 року прийматимуть одразу три країни — США, Канада та Мексика.

Іран уже здобув путівку на мундіаль і потрапив до групи G, де має зіграти проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Усі матчі цієї групи заплановані на території США.