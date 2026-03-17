Ліга чемпіонів

В даний час проходить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський Реал в гостях грає проти Манчестер Сіті.

Одразу після перерви на полі з'явився український воротар Андрій Лунін, який замінив Тібо Куртуа, який зазнав пошкодження.

Наразі рахунок у матчі 1:1. На гол мадридців у виконанні Вінісіуса Жуніора з пенальті "містяни" відповіли влучним ударом Ерлінга Голанда. У першій грі Реал був сильнішим з рахунком 3:0.

Для 27-річного українця це четвертий матч цього сезону. Востаннє Андрій з'являвся на полі у середині січня у поєдинку проти Альбасете у Кубку Іспанії.

