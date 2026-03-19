Інше

Норвезький клуб відсвяткував своє 110-річчя та історичний успіх на європейській арені випуском особливого комплекту екіпірування.

Головне відкриття цьогорічної Ліги чемпіонів, норвезький Буде-Глімт, представив спеціальний дизайн форми на сезон 2026 року. Попри драматичний виліт на стадії 1/8 фіналу, клуб вирішив увічнити свою єврокубкову казку та водночас відзначити 110-річчя з моменту заснування (1916 рік).

Нова джерсі не лише віддає данину історії команди, але й підкреслює її феноменальний вихід на міжнародний рівень. Традиційно футболка виконана у фірмовому жовтому кольорі з чорними акцентами. Її дизайн натхненний екіпіруванням перших років існування клубу, а виразний комірець є своєрідною відсилкою до форми Буде-Глімт 1990-х та початку 2000-х років.

Щоб підкреслити свій новий статус, клуб запустив масштабну відеокампанію за участю вболівальників із різних куточків світу — від Ріо-де-Жанейро та Токіо до Амстердама.

"Ми походимо з маленького рибальського містечка на півночі Норвегії, але все більше людей по всьому світу стежать за Буде-Глімт. Ми пишаємося тим, що тепер вони також з нами", — заявив капітан команди Патрік Берг у презентаційному ролику.

Нагадаємо, що дебютний сезон Буде-Глімт у Лізі чемпіонів став справжньою сенсацією. У рамках лігового етапу скромний норвезький клуб видав фантастичну кінцівку, зігравши внічию з дортмундською Боруссією (2:2) та обігравши грандів — Манчестер Сіті (3:1) і мадридський Атлетіко (2:1).

У стикових матчах норвежці створили ще одне диво, двічі перемігши торішнього фіналіста міланський Інтер (3:1 та 2:1). І хоча казка завершилася в 1/8 фіналу (після домашньої перемоги 3:0 над лісабонським Спортинг команда розгромно поступилася на виїзді 0:5 у додатковий час), Буде-Глімт назавжди вписав своє ім'я в історію турніру.

Оскільки чемпіонат Норвегії розігрується за системою весна-осінь, новий сезон для клубу щойно розпочався. Через єврокубкову зайнятість свій перший матч на внутрішній арені Буде-Глімт проведе лише на початку квітня.