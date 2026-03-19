Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та польський Лех.

Донецький Шахтар та польський Лех зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА на Міському стадіоні Кракова.

Арда Туран, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Вінісіуса та Грама в обороні, тоді як Еліас розташується на вістрі атаки.

Нільс Фредеріксен, у порівнянні з поразкою в першій грі (1:3), залучив до стартового складу Гумни та Моутінью на флангах оборони, тоді як Тордарсон гратиме в опорній зоні, а Ісмахіл розташується праворуч в атаці.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина, Очеретько — Аліссон, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Траоре, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Бондаренко, Конопля, Лукас, Мейрелліш, Проспер.



Лех: Мрозек — Гумни, Монька, Мілич, Моутінью — Козубаль, Тордарсон — Ісмахіл, Родрігес, Пальма — Ішак.

Запасні: Андрєєв, Прухневські, Перейра, Оума, Аньєро, Голізаде, Волемарк, Бенгтссон, Гургуль, Дудек, Скшипчак.



Гра Шахтар — Лех почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.