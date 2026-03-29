Реал не втратить гравця в атаці в цьому випадку.

Програний товариський поєдинок проти Франції під час березневої міжнародної перерви не минув без наслідків для національної збірної Бразилії й у кадровому плані.

Низка гравців із пошкодженнями в складі "пентакампеонів" завершили цей поєдинок, і серед них був присутній нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

Для 25-річного виконавця на цьому міжнародний збір було завершено й він мав повернутись до табору свого клубу.

Утім, лікарі Бразилії повідомили місцевим ЗМІ, що особливо хвилюватись через стан форварда немає підстав — пошкодження виявилось несуттєвим, а дострокове повернення гравця до Іспанії в цьому випадку розглядається, як обережний крок.

Таким чином Вінісіус має бути готовим уже до матчу проти балеарської Мальорки наступними вихідними в Ла Лізі.

На рахунку бразильця 17 голів та 13 асистів за 43 матчі в цьому сезоні.