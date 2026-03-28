Іспанія

Капітан Реала Ов’єдо дав інтерв’ю.

41-річний капітан іспанського Реала Ов’єдо Санті Касорла проводить один з останніх сезонів у своїй професійній кар’єрі та намагається допомогти рідному клубу втриматись у Ла Лізі після підвищення за класом у попередній кампанії.

У останньому інтерв’ю досвідчений півзахисник розповів про те, що для нього означає цей клуб.

"Я вступив до молодіжної академії Ов’єдо в дев'ять років, і саме там почалась моя подорож у світі футболу.

У нашому колективі я б виділив уболівальників. Цей клуб має щось відмінне від інших. У важкі часи саме фанати рятували цей клуб. Це якесь незбагненне почуття прихильності, яке ви відчуваєте з дитинства, і яке ми ніколи не втратимо.

Так, ми пройшли крізь багнюку, граючи на полях Третього дивізіону на межі зникнення, і це зробило нас сильнішими. Ось чому гордість, мужність і бойовий дух називають цінностями цього клубу. Минуло 100 років, за які сталося багато чого, і ми залишаємось сильними в очікуванні того, що принесе нам майбутнє.

Я досі дивуюсь тому, що майже на кожному стадіоні в Іспанії мені аплодують. Я очікував, що мене добре зустрінуть удома, у Ов’єдо, граючи перед власними вболівальниками, але я дуже вдячний за прийом, який я отримую й на інших стадіонах. Поруч з усім, чого я досяг за своє життя, найбільшим трофеєм, який я беру з собою, є прихильність людей, тому що для мене це найважливіше.

Тренувати Ов’єдо після завершення кар’єри? Не знаю, чи сподобається мені така робота, чи ні, але я точно залишусь пов'язаним зі світом футболу і буду готовий зробити все, щоб допомогти своєму клубу", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Касорла зіграв 607 хвилин у 20 матчах та віддав один гольовий пас.