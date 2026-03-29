Англія

Літнє трансферне вікно обіцяє бути цікавим.

Наприкінці поточного сезону англійський Ньюкасл боротиметься за потрапляння до зони єврокубків, однак у випадку, якщо цим турніром виявиться не Ліга чемпіонів УЄФА, команді Едді Гау доведеться попрощатись з одним із своїх лідерів.

Найбільш імовірним наразі є те, що кандидатом на трансфер буде італійський опорний півзахисник Сандро Тоналі.

І оскільки йдеться про 25-річного виконавця світового рівня, то й апетити "сорок" у контексті футболіста з двома роками до завершення контракту будуть відповідними.

А боротьба за Тоналі тим часом обіцяє бути запеклою — два клуби з Манчестера охоче братимуть у ній участь.

Однак Ньюкасл уже позначив свою позицію — розмови про перехід варто починати із пропозицій, щонайменше, у 100 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку Тоналі три голи та сім асистів у 47 матчах.