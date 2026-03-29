Досвідчений опорник оцінив молодого партнера по збірній.

Березнева міжнародна перерва є гарною можливістю для того, щоб у таборах національних команд перетинались футболісти, які на клубному рівні виступають у різних лігах, та обмінювались досвідом.

Зокрема, це можна сказати й про опорного півзахисника турецького Фенербахче Нголо Канте та нападника англійського Манчестер Сіті Раяна Шеркі.

У останньому інтерв’ю досвідчений гравець центру поля оцінив прогрес свого молодого партнера в "Les Bleus".

"Особисто я зараз відкриваю для себе цього гравця, бо не знав його до виклику до національної збірної.

Це футболіст чудової якості, і він точно той, хто змінює ситуацію на полі на користь твоєї команди, за рахунок своєї видатної техніки.

Маючи також можливість зустрітись із гравцями з попередніх викликів збірної, які досі грають у складі, я бачу, що у Шеркі дуже перспективне майбутнє, принаймні я на це сподіваюсь.

Що мене в ньому вражає? Його техніка, його здатність виходити з певних ситуацій і його здатність бути рішучим на полі", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Франція проведе в Меріленді проти Колумбії 29 березня, о 22:00.