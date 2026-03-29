Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Шведський захисник отримав ушкодження у поєдинку проти України.

Захисник Аталанти та збірної Швеції Ісак Гін не зможе допомогти своїй національній команді у найближчому матчі проти Польщі у фіналі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє Федерація футболу Швеції.

27-річний швед отримав пошкодження у минулому матчі проти України, під час якого його було замінено у першому таймі.

Деталі пошкодження та терміни відновлення не вказуються, але він точно не зіграє проти поляків.

У складі збірної Швеції Гін провів 27 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, фінал відбору ЧС-2026 між збірними Швеції та Польщі відбудеться 31 березня.