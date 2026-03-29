Наставник американської збірної поділився своїми думками після гри з Бельгією.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти Бельгії (2:5).

"Іноді відчувати біль корисно. Так, ми програли Бельгії з рахунком 2:5 і після цього не можна сказати нічого такого, що могло б переконати наших уболівальників у позитивних речах. Але я думаю, що в роздягальні ми бачимо занадто багато позитивних моментів, і всі ці результати говорять про те, що краще, що це сталося зараз.

Ми були недостатньо агресивними. Це лише товариська гра. Це лише гра, в якій у нас нічого не вийшло. Я розчарований результатом, але з огляду на гру ми не можемо сказати, що якийсь окремий гравець не показав себе.

Як тільки ми зрівнялися з інтенсивністю суперника, ми грали на одному рівні або навіть перевершили його. Проблема полягала у тому, щоб зберегти цю інтенсивність. У ключових моментах нам не вистачало енергії. Ми значно більше діяли в останній третині поля, у нас були кращі показники. Але Бельгія була більш рішуча", — наводить слова Почеттіно The Athletic.

