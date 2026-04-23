У футболіста закінчується контракт цього літа.

Півзахисник дортмундської Боруссії Юліан Брандт може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного німця зацікавлений мадридський Атлетіко, який активно працює над підписанням футболіста, який цього літа стане вільним агентом.

Наголошується, що Брандт є головним кандидатом на заміну Антуану Грізманну, який після завершення сезону вирушить підкорювати американську лігу МЛС.

При цьому конкуренцію "матрацникам" може скласти лондонський Арсенал, який також уважно стежить за гравцем.

У нинішньому сезоні Брандт, який виступає у складі "джмелів" з 2019 року, провів 37 матчів, у яких забив 11 голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче підписати нападника Атлетіко.