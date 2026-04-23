Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 22 квітня 2026 року.

Команда Сімеоне зазнала поразки 2:3, попри дубль Ніколаса Гонсалеса та швидкий гол на старті гри. У матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко на виїзді поступився Ельче з рахунком 2:3.

Гості відкрили рахунок уже на початку зустрічі — відзначився Ніколас Гонсалес. Втім, господарі швидко відповіли: Давід Аффенгрубер відновив рівновагу.

Переломним став епізод на 30-й хвилині: Тьяго Альмада отримав пряму червону картку, залишивши Атлетіко в меншості, а невдовзі Андре Сілва реалізував пенальті та вивів Ельче вперед. Незважаючи на це, мадридці змогли відігратися — Гонсалес оформив дубль.

Після перерви Атлетіко навіть забив утретє, але гол було скасовано через офсайд. У середині другого тайму Ельче скористався чисельною перевагою — переможний м’яч записав на свій рахунок Андре Сілва.

Після цього матчу Атлетіко залишається на четвертому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, тоді як Ельче, набравши 35 очок, піднявся на 15-ту позицію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ельче — Атлетіко Мадрид у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Ельче – Атлетіко Мадрид 3:2

Голи: Аффенгрубер, 18, Сілва, 33, пен; 75 – Гонсалес, 10, 34

Ельче: Дітуро — Сангаре (Чуст, 60), Аффенгрубер, Петро (Бігас, 82) — Моренте (Хосан, 67), Вільяр, Фебас, Нету (Сепеда, 67), Валера — Мір (Родрігес, 67), Сілва

Атлетіко: Облак — Боньяр, Ле Норман (Моліна, 46), Лангле, Діас (Пубіль, 46) — Гонсалес, Кардозу, Мендоса (Грізманн, 62), Варгас (Барріос, 62) — Баена (Сімеоне, 62), Альмада

Попередження: Фебас (45+4), Сангаре (45+4) – Лангле (36), Діас (38)

Вилучення: Альмада (30)