Іспанія

Вихованець арагонського клубу може залишити Боку Хуніорс заради повернення на батьківщину.

Півзахисник Боки Хуніорс Андер Еррера близький до повернення в Сарагосу.

36-річний хавбек є вихованцем арагонського клубу, який він залишив у 2011 році. Після цього Еррера виступав за Атлетік, Манчестер Юнайтед та ПСЖ, здобувши значний досвід на найвищому рівні європейського футболу.

У січні 2025 року іспанець перейшов до Боки Хуніорс. Його чинний контракт з аргентинським клубом розрахований до грудня 2026 року.

У сезоні-2025/26 Еррера провів 12 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем.

Сарагоса завершила минулий сезон на останньому місці в Сегунді та вилетіла до Прімери RFEF — третього за силою дивізіону Іспанії. Повернення досвідченого півзахисника може стати важливим кроком для клубу в боротьбі за повернення до професійної еліти.