Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
13 серпня 2025, 16:16
У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Пакш (перший матч — 3:0).
Друга очна зустріч українського та угорського клубів відбудеться в четвер, 14 серпня. Початок протистояння на Пакш ФК Стадіон (Угорщина) — о 20:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дьйордя Богнара. Так, на перемогу Пакша (основний час) можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
Вихід угорців до наступного раунду турніру оцінюється в 11.50, а українців — в 1.06.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Пакша в один гол або нічия", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність перемоги Полісся в одному з таймів.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.85.
