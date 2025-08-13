Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Пакш (перший матч — 3:0).

Друга очна зустріч українського та угорського клубів відбудеться в четвер, 14 серпня. Початок протистояння на Пакш ФК Стадіон (Угорщина) — о 20:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дьйордя Богнара. Так, на перемогу Пакша (основний час) можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Вихід угорців до наступного раунду турніру оцінюється в 11.50, а українців — в 1.06.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Пакша в один гол або нічия", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність перемоги Полісся в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.85.

Слідкуйте за поєдинком Пакш — Полісся на Football.ua.