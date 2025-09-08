Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній України протистоятиме національна команда Азербайджану.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 9 вересня, у Баку на республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова. Початок — о 19:00 за київським часом.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як потенційний успіх Азербайджану оцінюється показником 5.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "фора Україна: -1", представлений показником 2.03.

Коефіцієнтом 1.85 оцінена ймовірність того, що команди заб'ють більше двох м'ячів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Азербайджан не заб'є та Україна переможе". На нього можна поставити з показником 2.59.

Слідкуйте за протистоянням Азербайджан — Україна на Football.ua.