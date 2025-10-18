Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру італійської Серії А-2025/26 римська Рома прийматиме міланський Інтер.

Поєдинок відбудеться в суботу, 18 жовтня, на Стадіо Олімпіко в Римі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.15.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Артема Довбика — 3.00.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: Інтер". На нього можна поставити з показником 1.83.

Слідкуйте за матчем Рома — Інтер на Football.ua.