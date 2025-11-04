Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на дуелі окремих гравців.

Протистояння Реала та Ліверпуля стало одним з найпалкіших за останні десять років у Лізі чемпіонів. Сьогодні, 4 листопада, команди знов зустрінуться в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Розповідаємо, які дуелі привернуть найбільше уваги.

Мохамед Салах — Кіліан Мбаппе

Одні з найкращих гравців минулого сезону. Втім, Мбаппе розпочав нову кампанію неймовірно, а Салах, як і його команда, провалив старт сезону. Саме зі спадом єгиптянина пов'язують невдалі результати Ліверпуля, але, здається, що "мерсисайдці" повертаються на переможний шлях.

Коефіцієнти на перемогу гравців за голами (хто заб'є більше): Салах — 3.85, нічия — 2.0, Мбаппе — 2.95.

Уго Екітіке — Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор хотів би бути у протистоянні з Мохамедом Салахом, але все, що йому залишається, — Уго Екітіке. Бразилець класно відіграв у матчі проти Барселони, але традиційно виділився своєю поведінкою. Екітіке має вийти в старті, адже Ісак отримав пошкодження. Коефіцієнти наступні: Екітіке — 3.85, нічия — 1.75, Вінісіус Жуніор — 3.85.

Флоріан Вірц — Арда Гюлер

Віртц поки що не може показати свій найкращий футбол у Ліверпулі, але статистика каже, що він створює багато моментів для партнерів. Гюлер отримає більше ігрового часу за Хабі Алонсо, але його помилка сприяла пропущеному голу у матчі проти Барселони. Нагадаємо, що Хабі Алосно прекрасно знайомий з Вірцем й навряд надасть німцю багато простору. Коефіцієнти на те, хто більше заб'є: Вірц — 4.7, нічия — 1.5, Гюлер — 4.7.

