Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на дуелі окремих гравців.

В одному з головних матчів основного етапу Лігу чемпіонів зійдуться Парі Сен-Жермен та Баварія. Команди грали одна проти одної на Клубному чемпіонаті світу влітку — тоді парижани перемогли з рахунком 2:0, хоч й догравали поєдинок вдев'ятьох. Пропонуємо вашій увазі найцікавіші протистояння матчу, що відбудеться сьогодні о 22:00.

Усман Дембеле — Гаррі Кейн

Дембеле отримав Золотий м'яч, але через травму не може впливати на гру своєї команди так, як то було в минулому сезоні. Натомість Кейн набрав шалену форму й забиває майже в кожному матчі. Втім, букмекери віддають лише невелику перевагу англійцю по показнику хто заб'є більше голів в очному матчі: Дембеле — 3.6, нічия — 1.8, Кейн — 3.4.

Хвіча Кварацхелія — Луїс Діас

Хвіча не вражає результативністю в цьому сезоні в цілому, але в Лізі чемпіонів в нього все добре: два голи та гольовий пас у двох матчах. Луїс Діас перебрався в Баварію влітку, але одразу став важливим гравцем основи. Вінгер має на своєму рахунку 13 результативних дій в 15 матчах. Коефіцієнти на запеклу дуель наступні: Кварацхелія — 4.0, нічия — 1.55, Діас — 4.3.

Бредлі Баркола — Майкл Олісе

Молоді, технічні та вибухові — обидва вінгери можуть вирішити долю гри однією вдалою дією. Тому до них буде прикута велика увага як захисників, так і глядачів на трибунах. Оцінка букмекерів наступна: перемога Баркола по голах — 4.3, нічия — 1.5, Олісе — 4.5.

