Моурінью вимагає підсилення складу.
Kerem Aktürkoğlu, getty images
07 серпня 2025, 13:20
Стамбульський Фенербахче зацікавлений у купівлі турецького вінгера лісабонської Бенфіки Керема Актюркоглу. Про це повідомляє португальське видання Record.
За інформацією джерела, між турецьким та португальським клубами вже йдуть активні переговори щодо 26-річного гравця. "Канарки" готові запропонувати "орлам" 22 мільйони євро + 3 млн. у якості різноманітних бонусів.
Зазначається, що самому футболісту пропонують довгостроковий контракт з зарплатнею у 5 мільйонів євро на рік.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро. Влітку 2024-го, Актюркоглу перейшов до лісабонців з Галатасараю за 12 млн. євро.
Минулого сезону Керем Актюркоглу відіграв за Бенфіку 53 матчі, забив 16 голів та віддав 13 результативних передач.