Туреччина

Моурінью вимагає підсилення складу.

Стамбульський Фенербахче зацікавлений у купівлі турецького вінгера лісабонської Бенфіки Керема Актюркоглу. Про це повідомляє португальське видання Record.

За інформацією джерела, між турецьким та португальським клубами вже йдуть активні переговори щодо 26-річного гравця. "Канарки" готові запропонувати "орлам" 22 мільйони євро + 3 млн. у якості різноманітних бонусів.

Зазначається, що самому футболісту пропонують довгостроковий контракт з зарплатнею у 5 мільйонів євро на рік.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро. Влітку 2024-го, Актюркоглу перейшов до лісабонців з Галатасараю за 12 млн. євро.

Минулого сезону Керем Актюркоглу відіграв за Бенфіку 53 матчі, забив 16 голів та віддав 13 результативних передач.