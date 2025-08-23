Туреччина

Турецький клуб зможе викупити футболіста за 22 мільйони євро.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Вест Гема Едсоном Альваресом.

Орендну угоду з 27-річним мексиканцем розраховано до кінця сезону.

За інформацією журналіста Ягіза Сабунджуоглу, сума оренди становила два мільйони євро. Також угода включає опцію викупу футболіста за 22 млн євро.

Минулого сезону Альварес провів 31 матч, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Фенербахче погодили трансфер Зінченка.