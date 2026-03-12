Півзахисник Реала отримав нагороду після хет-трику у ворота Манчестер Сіті.
Федеріко Вальверде, getty images
12 березня 2026, 18:02
Півзахисник Реал Мадрид Федеріко Вальверде визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів УЄФА за підсумками перших матчів 1/8 фіналу сезону-2025/26.
27-річний уругвайський футболіст став головним героєм поєдинку проти Манчестер Сіті, оформивши хет-трик. Завдяки його результативній грі мадридський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0 перед матчем-відповіддю.
Крім Вальверде, до списку претендентів на нагороду потрапили: Майкл Олісе із Баварія, Хуліан Альварес із Атлетіко Мадрид та Хвіча Кварацхелія з Парі Сен-Жермен. Усі троє записали на свій рахунок по два голи та одній результативній передачі.
Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 17 та 18 березня.