Ліга чемпіонів

Півзахисник Реала отримав нагороду після хет-трику у ворота Манчестер Сіті.

Півзахисник Реал Мадрид Федеріко Вальверде визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів УЄФА за підсумками перших матчів 1/8 фіналу сезону-2025/26.

27-річний уругвайський футболіст став головним героєм поєдинку проти Манчестер Сіті, оформивши хет-трик. Завдяки його результативній грі мадридський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0 перед матчем-відповіддю.

1st: Federico Valverde

2nd: Julián Alvarez

3rd: Khvicha Kvaratskhelia

4th: Michael Olise



Fede Valverde is your Player of the Week! 🌟

Крім Вальверде, до списку претендентів на нагороду потрапили: Майкл Олісе із Баварія, Хуліан Альварес із Атлетіко Мадрид та Хвіча Кварацхелія з Парі Сен-Жермен. Усі троє записали на свій рахунок по два голи та одній результативній передачі.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 17 та 18 березня.