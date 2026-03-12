Ліга чемпіонів

Капітан "синіх" поділився своїми думками після гри з ПСЖ.

Захисник Челсі Ріс Джеймс прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:5).

"Якщо дивитися на гру загалом, то до 75 хвилини вона була досить рівною, але останні 15 хвилин фактично вислизнули з-під нашого контролю. Ми не завершили матч так, як хотіли, і це розчаровує.

Це Ліга чемпіонів, і тут може статися що завгодно. Це найпрестижніший клубний турнір у футболі, і за роки багато команд відігравалися навіть після більших відставань, ніж те, з яким ми зараз стикаємося. Нам потрібно залишити цей матч позаду і дивитися вперед. Потрібно правильно відреагувати: тут гра пішла не за нашим сценарієм, але це лише перерва. З цього матчу можна багато чому навчитися.

Ми розуміємо, що дуже ускладнили собі завдання перед матчем-відповіддю, але протистояння ще не завершене – далеко ні. Це протистояння Ліги чемпіонів, найкращого клубного турніру, яке складається з двох матчів, тому нам потрібно перезавантажитися і знову вступити в боротьбу.

Я ще раз скажу це всім, а особливо вболівальникам Челсі: усе ще не закінчено, це лише перерва. І в матчі-відповіді ми віддамо всі сили", — наводить слова Джеймса прес-служба клубу.

