Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 23 жовтня 2025 року.

Ноттінгем Форест у матчі третього туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі обіграв Порту (2:0).

Команда Шона Дайча, який лише напередодні матчу прийняв дрозди правління у свої руки, відкрила рахунок на 19 хвилині, коли Морган Гіббс-Вайт реалізував пенальті.

Потім перед самою перервою "лісники" провели вимушену заміну, коли ушкодження зазнав український універсал Олександр Зінченко.

У середині другого тайму Ноттінгем подвоїв перевагу у рахунку — Ігор Жезус реалізував другий пенальті у матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Порту у рамках третього туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Ноттінгем Форест — Порту 2:0

Голи: Гіббс-Вайт, 19 (пен), Ігор Жезус, 77 (пен).

Ноттінгем Форест: Селс — Зінченко (Савона, 45+1), Мурілло, Міленкович, Вільямс — Гіббс-Вайт, Дуглас Луїс (Єйтс, 85), Андерсон (Сангаре, 90+3) — Ндоє, Гадсон-Одої, Ігор Жезус.

Порту: Кошта — Моура (Фернандеш, 58), Ківьор, Беднарек, Кошта (Зайду, 58) — Росаріо, Варела (Вейга, 58), Фрогольдт — Пепе (Мора, 77), Сайнс (Гомес, 58), Омородіон.

Попередження: Ігор Жезус, Мурілло — Моура, Вейга.