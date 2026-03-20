Головний тренер англійського клубу прокоментував виїзний тріумф над данським Мідтьюлланном, пояснив рішення залишити лідерів на лаві запасних та окреслив пріоритети перед надважливою грою з Тоттенгемом.

Головний тренер Ноттінгем Форест Вітор Перейра не приховував задоволення після успішного виїзного матчу своєї команди в Лізі Європи у Данії. Основний час закінчився перемогою 1:2 на користь лісників. У серії пенальті точнішими виявилися гості 0:3 Попри серйозні кадрові зміни, Форест зумів здобути потрібний результат, що викликало неабияку гордість у наставника.

Перейра відзначив високу якість гри своїх підопічних, особливо в першій половині зустрічі, та підкреслив важливість переможного менталітету.

"Ми дуже раді. Сьогодні ми довели, що приїхали сюди змагатися і що у нас є хороші гравці. У першому таймі ми зіграли фантастично на цьому виїзному полі — це був дуже високий рівень. У другому таймі, завдяки гравцям із лави запасних, ми продовжували тримати гру під контролем. Коли ми перемагаємо, все інакше: інший дух, інша енергія.

Хлопці заслужили на це, бо вони — фантастична група з чудовим командним духом та характером. У мене немає жодних сумнівів, що ми маємо якість для досягнення наших цілей. Окремо хочу подякувати вболівальникам: вони заслуговують на те, щоб ми продовжували грати в цій Лізі Європи", — зазначив тренер.

Перед недільним матчем англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема, тренерський штаб Форест вдався до радикальної ротації. Порівняно з попередньою грою проти Фулхема, Перейра зробив одразу дев'ять змін, а порівняно з першим матчем проти Мідтьюлланна — сім.

На лаві запасних у Данії залишилися ключові виконавці: Морган Гіббс-Вайт, Елліот Андерсон, Мурільйо, Ігор Жезус, Ола Айна, Матц Селс та Неко Вільямс. Каллум Гадсон-Одой та Тайво Авонійї взагалі були відсутні в заявці. Натомість шанс проявити себе з перших хвилин отримали Стефан Ортега, Морато, Дан Ндоє, Лоренцо Лукка, Омарі Гатчінсон, Раян Єйтс, Джеймс Макеті, Ділейн Баква та Зак Ебботт.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо такого експериментального складу, Вітор Перейра пояснив своє рішення щільним графіком та головним завданням клубу.

"Я мав можливість збалансувати енергію гравців. Я зробив те, що мусив зробити, бо вже через три дні у нас важлива гра. Так, сьогодні був матч Ліги Європи. У нас є амбіції, ми завжди будемо боротися за результат, і я вірю у своїх гравців. Але на мені лежить відповідальність, і для клубу вкрай важливо зберегти свою позицію в Прем'єр-лізі", — резюмував фахівець.

Лобовий матч за збереження прописки в АПЛ Тоттегем — Ноттінгем Форест відбудеться 22 березня, стартовий свисток о 16:15