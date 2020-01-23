Стал известен стартовый состав киевлян на товарищеский поединок.
Константин Вивчаренко, ФК Динамо
23 января 2020, 15:19
В рамках подготовки ко второй половине сезона в Турции Динамо проведет спарринг с Вардаром из Северной Македонии.
Стартовый состав "бело-синих" на этот поединок выглядит следующим образом:
Матч Динамо – Вардар состоится сегодня и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео-трансляция поединка.
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