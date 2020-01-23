Украина

Молодой футболист рад дебютировать за первую команду киевского Динамо.

Защитник Динамо Константин Вивчаренко пообщался с клубной пресс-службой после уверенной победы над Вардаром (4:0). Для футболиста это был дебют в составе первой команды киевлян.

"Ощущения незабываемые. Я очень рад дебютировать за первую команду, хотя это и не официальная, а товарищеская игра. Спасибо ребятам за поддержку, а тренерам – за возможность проявить себя и показать, на что я способен", – делится впечатлениями молодой защитник.

"Никаких переживаний не было, все поддержали меня перед игрой. С Пиваричем очень комфортно играть, он опытный игрок, много подсказывал, как лучше действовать. У нас получилась отличная связка на левом фланге. Думаю, все вышли на поле заряженные, поскольку давно не забивали много мячей. Все хотели показать, на что способны", – рассказал Вивчаренко о спарринге против Вардара.

Также футболист сравнил юношескую команду Динамо с основой: "У Динамо одна схема игры для всех команд. Все очень хорошо, старшие ребята поддерживают на тренировках и в играх. Мы очень им за это благодарны. Говорили, что мы должны спеть песню, но мы пока не знаем, успеем ли спеть, поскольку скоро должны ехать в расположение команды U19".

Следующий поединок на сборах Динамо проведет против хорватского Хайдука 24 января. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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