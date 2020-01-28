Украина

Стал известен стартовый состав киевлян на контрольный поединок.

В рамках тренировочного сбора в Турции Динамо проведет контрольный поединок против казахстанского Кайрата.

Стартовый состав киевлян на этот матч выглядит следующим образом

Матч Динамо – Кайрат состоится в турецком городе Белек и начнется в 11:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!