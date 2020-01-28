Стал известен стартовый состав киевлян на контрольный поединок.
Александр Сирота, ФК Динамо
28 января 2020, 10:08
В рамках тренировочного сбора в Турции Динамо проведет контрольный поединок против казахстанского Кайрата.
Стартовый состав киевлян на этот матч выглядит следующим образом
Матч Динамо – Кайрат состоится в турецком городе Белек и начнется в 11:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.
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