Украина

Последний игровой день календаря нынешнего сезона намечен на 9 мая.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала поединков заключительного тура чемпионата Украины в нынешнем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Все матчи 26-го тура УПЛ пройдут 9 мая и начнутся в 17:00.

26-й тур

9 мая, воскресенье

Шахтер — Ингулец — 17:00

Колос — Динамо - 17:00

Заря — Александрия - 17:00

Мариуполь — Десна - 17:00

Днепр-1 — Рух - 17:00

Львов — Олимпик - 17:00

Минай — Ворскла - 17:00

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