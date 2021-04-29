Последний игровой день календаря нынешнего сезона намечен на 9 мая.
Заря - Александрия, ФК Александрия
29 апреля 2021, 14:31
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала поединков заключительного тура чемпионата Украины в нынешнем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Все матчи 26-го тура УПЛ пройдут 9 мая и начнутся в 17:00.
26-й тур
9 мая, воскресенье
Шахтер — Ингулец — 17:00
Колос — Динамо - 17:00
Заря — Александрия - 17:00
Мариуполь — Десна - 17:00
Днепр-1 — Рух - 17:00
Львов — Олимпик - 17:00
Минай — Ворскла - 17:00
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