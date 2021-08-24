Украина

УАФ подтвердила факт попадания в ДТП главы комитета арбитров.

Глава комитета арбитров 23 августа попал в ДТП в Киеве. Факт аварии подтвердили в УАФ.

ДТП произошло в 15.45 в Дарницком районе Киева, в котором пострадал автомобиль Ford, в котором находились Лучано Лучи, его помощник Роман Лышень и водитель.

В результате аварии Лучи и Лышень получили травмы разной степени тяжести и были отправлены в клинику.

"Лучано Лучи и Роман Лышень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет.

Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника.

Планирую остаться здесь до утра. Более подробную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока только могу добавить, что ситуация — под полным контролем УАФ", - рассказал официальному сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

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