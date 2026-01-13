Італія

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Кремонезе.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Кремонезе (5:0).

"Хочу зазначити, що, на мій погляд, жоден із двох призначених пенальті не мав бути призначений.

Коли берешся за цю роботу, завжди можуть бути сюрпризи як хороші, так і погані, адже все говорить саме за себе поле.

Ми контролювали хід гри, провели гарний матч і добре вишикувалися. Ми мали необхідний настрій проти суперника, який знає, що робить. Давіде Нікола дуже добре знає вищий дивізіон і те, що має робити його команда, тому вони добре організовані та готові до боротьби.

Завдяки певній частці удачі нам вдалося на початку матчу вивести результат на правильний шлях, але потім нам також не пощастило з пенальті та стійкою. Загалом ми контролювали хід гри, хоча були й деякі моменти, яких важко позбутися.

Вчора ввечері я дивився матч Інтера — Наполі, і вони показали футбол найвищого рівня, відкритий і атакуючий футбол, з характером та ідеями, що відображають стиль їхніх тренерів. Нам потрібно значно покращити свою гру, щоб досягти їхнього рівня, і нам потрібно швидко зробити цей крок. Я бачив, як хлопці намагаються щосили, тому вважаю, що ми можемо досягти прогресу.

Я вже казав, що я єдиний, кому зараз не потрібен новий контракт, бо якби мені довелося починати все спочатку, я хотів би знайти нову команду. Ми обговорювали це з генеральним менеджером на самому початку і дуже чітко окреслили свої наміри, тому мене справді не цікавить контракт. Я просто хочу, щоб гравці дарували мені те ж хвилювання, які я відчував, коли починав грати у футбол у дитинстві, а потім і як тренер. Саме це для мене має вирішальне значення.

Я вже немолодий, і мої діти постійно мені про це нагадують, тому змінити своє ставлення та думки зараз непросто. Проте потрібно намагатися йти в ногу з часом. У мене є гравці настільки сильні та досвідчені, що саме від них залежить, чого ми зможемо досягти разом", — наводить слова Спаллетті Football-Italia.

