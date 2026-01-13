Іспанія

Директор Барси здивувався рішенню Переса.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера Реал Мадрид.

«Ми зосереджені на наших справах. Ми не замислюємося про те, що відбувається в інших клубах, але в Барселоні та Реалі завжди важко через тиск, і коли результатів немає, першими страждають тренери. Це трохи дивно, тому що він працював не так багато часу.

Вони програли Суперкубок, відстають на чотири очки у Ла Лізі та добре виступають у Лізі чемпіонів. Але я волію не коментувати те, що відбувається з боку, і мені це не подобається, тому що я не знаю, що там відбувається на щоденній основі. Це не наші справи. Якщо запитаєте про Гансі Фліка, то мої почуття говорять більше, ніж цифри. Призначаючи Гансі, ми знали, що добрі часи повернуться», — заявив Деку.