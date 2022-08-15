Україна

Новачки АПЛ не втомлюються шукати підсилення для власного складу.

Англійський Ноттінгем Форест за підсумками минулого сезону виступів у Чемпіоншипі зумів забезпечити собі місце в "елітному" дивізіоні, під час підготовки до виступів у якому суттєву частку уваги приділив проведенню якісної літньої трансферної кампанії.

Тайво Авонії, Неко Вільямс, Еммануель Денніс, Орель Мангала, Ремо Фройлер та інші — сукупна вартість новачків "лісників" вже сягнула позначки 118,55 млн євро, проте на цьому клуб не має намірів зупинятись.

Черговий транш у розмірі 17,75 млн євро може надійти від Ноттінгем Форест на рахунки Брайтону, якщо "чайки" погодять продаж центрального нападника Ніла Мопе.

Запропонований 25-річному французу контракт буде дійсним чотири роки.

Як повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо, найближчими годинами цей перехід має завершитись обопільною згодою сторін.

За минулий рік Мопе награв 35 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши дві гольові передачі.