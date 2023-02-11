Дуже проникливе відео, яке нагадує вартість нашої майбутнбої перемоги.
Ультрас на фронті, фото скріншот
11 лютого 2023, 12:25
Провідні українські футболісти записали відеозвернення до сімей ультрас, що віддали життя за свободу України.
Футболісти, які взяли участь: Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук.
Додатковий коментар також дав півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.
"Всім привіт! Сьогодні ми, разом з відомими українськими футболістами, хочемо вчергове подякувати всім футбольним фанатам, котрі стали на захист нашої країни, а також вшанувати пам’ять полеглих на війні з росією.
Я радий, що можу бути частиною великої футбольної родини та долучитися до підтримки тих, хто найбільше цього потребує. Закликаю всіх не забувати про добрі та дійсно важливі справи й допомагати фонду "Трибуна Героїв".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на війні з рашистами загинули два фанати Динамо.