Україна

Дуже проникливе відео, яке нагадує вартість нашої майбутнбої перемоги.

Провідні українські футболісти записали відеозвернення до сімей ультрас, що віддали життя за свободу України.

Футболісти, які взяли участь: Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук.



Додатковий коментар також дав півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.

"Всім привіт! Сьогодні ми, разом з відомими українськими футболістами, хочемо вчергове подякувати всім футбольним фанатам, котрі стали на захист нашої країни, а також вшанувати пам’ять полеглих на війні з росією.



Я радий, що можу бути частиною великої футбольної родини та долучитися до підтримки тих, хто найбільше цього потребує. Закликаю всіх не забувати про добрі та дійсно важливі справи й допомагати фонду "Трибуна Героїв".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на війні з рашистами загинули два фанати Динамо.