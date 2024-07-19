Україна

Черговий літній трансфер житомирського колективу.

Правий вінгер Джеррі Йока підписав контракт із Поліссям, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Угоду з 18-річним конголезцем розраховано до кінця червня 2028 року. Раніше гравець виступав у другому дивізіоні Республіки Конго за столичний RCM.

"Футболіст виділяється витривалістю, швидкістю та націленістю на ворота суперника. Зазначимо, що Йока встиг відзначитися голом у спарингу з Поліссям-2", — повідомили в житомирському клубі.

Нагадаємо, наступного тижня, а саме в четвер, 25 липня, Полісся зіграє в Словенії перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти місцевої Олімпії.