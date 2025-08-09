Україна

Керманич полтавського колективу прокоментував перемогу над Вересом.

СК Полтава обіграв рівненський Верес у домашньому поєдинку другого туру української Прем’єр-ліги.

Полтава — Верес 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри асистент головного тренера "містян" Ігор Тимченко прокоментував виступ власної команди.

"Грали з дуже хорошою командою. Верес багато сезонів демонструє хороші результати. Звичайно, нам було непросто сьогодні. Ми не дуже вдало розпочали цей матч, а другий тайм був дуже напруженим. Вважаю, ми заслужено перемогли.

Дуже приємно, що вболівальники з Кропивницького прийшли підтримати нашу команду. Так склалось, що в Полтаві нас не захотіли бачити, а у Кропивницькому нам підставили плече. Тому ми дуже вдячні.

Пауза на повітряну тривогу пішла нам на користь. У нас немає на даний момент потрібної глибини складу. Верес освіжив гру замінами. У них є можливість брати футболістів на високі зарплати, навіть купувати їх за гроші. У нас такої можливості немає. Ми клуб маленький, але гордий. Ми робимо ставку на молодь. І молоді потрібен час.

Щодо якості газону — я з тих часів, коли грали на снігу, на піску і на таких полях, де зараз би сучасні футболісти і не вийшли грати. Тому, як на мене, газон сьогодні був нормальної якості. Він не був дуже хорошого рівня, він не був дуже поганий. Середньої якості. Дві команди були в рівних умовах. Тому, скаржитись на газон я б не став", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме донецький Шахтар.