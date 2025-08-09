Україна

Керманич Кривбасу поспілкувався з журналістами після перемоги над Металістом 1925 в УПЛ.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен підбив підсумки домашнього поєдинку з Металістом 1925 у другому турі чемпіонату України-2025/26.

Кривбас — Металіст 1925 2:0 Відео голів та огляд матчу 09.08.2025

"Червоно-білим" удалося реабілітуватися за поразку від Колоса в Ковалівці (1:2) понад тижнем раніше. Звитягу над харків'янами їм принесли голи венесуельських нападників.

"Я вважаю, що ми почали трохи нервово в перші 10 хвилин. Так, допустили помилки в обороні, які призвели до моментів біля наших воріт. Ми почали входити вже більш-менш у гру вже згодом через моменти Мендози та Микитишина. Результатом чого пізніше став фантастичний гол від Мендози. Ми мали ще деякі можливості вже після першого голу, але і суперник міг забивати.

В цілому команда тримала організацію гри до кінця першого тайму та продовжила її тримати після початку другого. Ми передивилися деякі моменти в перерві з гравцями та підкоректували помилки. Команда продовжила вдало оборонятись та здійснювати свої атаки. Як результат: Мендоза відібрав м'яча та не став бити сам — віддав передачу на Парако, і ми забили другий гол.

Щодо вилучення Бандейри, то це велика помилка гравця міжнародного рівня. Ми маємо краще тримати себе під контролем. В цілому зуміли перемогти і зіграли "на нуль" — це фантастична робота від команди. Ми працювали як єдине ціле.

Чи радився я з Юрієм Вернидубом, коли їхав до Кривбасу і за що отримав жовту картку? Ні, з Вернидубом не контактував. Щодо попередження, то я вийшов за межі технічної зони.

Особливість матчу проти Металіста 1925 з урахуванням роботи в клубі раніше? Я відповім так: команда дуже змінилась з того часу. Залишилось три-чотири футболісти, з якими я працював. По грі: ми фокусувалися на нашому плані, як будемо грати проти суперника. І я вважаю, що наш план спрацював.

Звичайно, є деякі моменти, які нам треба покращувати. Наприклад, це спілкування, комунікація між українськими гравцями та гравцями з інших країн. Після цього прийде краще взаєморозуміння між ними, що буде корисним для нас на полі.

У нас дуже молодий склад і однією з задач для нас є розвиток цих футболістів. У нас є такі футболісти, як Каменський, Шевченко, Мулик. Вважаю, що вони дуже багато працюють над собою, щоб бути частиною команди, частиною основного складу. Ми будемо допомагати їм розвиватись. Сам для себе я ставлю в першу чергу задачу досягати як можна найвищих місць в чемпіонаті і грати стабільно. Так, для цього потрібен деякий час, але ми будемо наполегливо працювати, щоб все вийшло", — цитує ван Леувена офіційний сайт криворізького клубу.

У понеділок, 18 серпня, Кривбас гостюватиме в луганської Зорі.