Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого тайму УПЛ проти житомирського Полісся (1:0).

"Результатом задоволений, а гра складалася з різних моментів, відрізків. Десь ми були непереконливі, десь переконливі, так що не скажу, що ми провели цілісний матч і домінували. Але є моменти, де ми домінували, і моменти, де ми просідали, особливо в першому таймі.

Рахунок подобається, а гра – десь нам довелося міняти трошки структуру після 20 хвилини, тому що пішло не по нашому плану", — сказав Костишин в ефірі програми ФУТБОЛ-360.

