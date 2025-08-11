Україна

Глейкер Мендоза поділився емоціями після перемоги над Металістом 1925.

Вінгер Кривбасу Глейкер Мендоза прокоментував перемогу своєї команди у другому турі УПЛ проти Металіста 1925 (2:0).

"Я дуже радий — за себе, за команду, за моїх товаришів, за вболівальників. Слава Богу, що нам вдалося досягти позитивного результату вдома.

Ми старанно працюємо — на кожному тренуванні, у кожній грі — і з кожним разом стаємо дедалі сильнішими. Дуже радий, що зміг відзначитись голом саме тут, на нашому стадіоні. Ми відпрацьовували подібні моменти на тренуваннях, зокрема перед матчем. І коли випала нагода — ми її реалізували.

Ми продемонстрували характер. Це була наша перша домашня гра, і я щасливий, що ми зуміли контролювати хід зустрічі та здобути перемогу. Як я вже сказав, дуже пишаюсь своєю командою.

Також дуже вдячний вболівальникам за підтримку! Вони неймовірні. Це лише початок, і я впевнений — ми будемо викладатися на повну і надалі", — наводить слова Мендози прес-служба клубу.

