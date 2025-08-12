Україна

Гравець пішов із життя минулої середи, 6 серпня.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував результат поєдинку другого туру УПЛ-2025/26.

Зоря — Кудрівка 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.08.2025

Спеціаліст похвалив суперника й присвятив звитягу ексгравцеві "чорно-білих", який пішов із життя у віці 25 років.

"Дуже важкий тиждень був для нас. Велика подяка хлопцям, котрі вибороли в собі це хвилювання. Команда налаштовувалася на перемогу, яка б складна для нас вона не була. Ви бачили, як було тяжко. Ця перемога — в пам'ять про нашого друга, котрий на минулому тижні ще був з нами, в пам'ять про Володимира Білоцерковця. Хочу зробити комплімент клубу Кудрівка. Вони грають у футбол. Ми зі своєю задачею впоралися. Сподіваюся, далі буде легше.

Що сталося в другому таймі матчу? Воротар вибив м'яч, суперник вийшов один на один та забив. Комплімент нашій команді за те, що ми повернулися в гру. Дуже хотіли перемогти. Тиск результату, тиск суперника, психологічний тиск, напевно все це давалося в знаки. Було прохання до хлопців проявити свої якості, бо знаю, як ми пережили цей тиждень, як воно болить... Ми чуємо викрики вболівальників — "мужики". Це допомагає", — цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Наступного понеділка, 18 серпня, луганський клуб прийматиме криворізький Кривбас.