Україна

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Неманьєю Анджушичем.

Деталі угоди із 28-річним боснійцем не розголошуються.

Останнім клубом Анджушича був Раднік, у якому він провів 15 матчів, забив п'ять голів та віддав два асисти. Також він виступав за Сараєво, Вележ та Балікесірспор.

Водночас, Епіцентр повідомив про підписання півзахисника Джона Себеріо.

Деталі угоди із 28-річним іспанцем не розголошуються. Він виступатиме під 39 номером.

Останнім клубом Себеріо був Луго, в якому він відіграв 16 матчів та забив один гол. Також він захищав кольори інших скромних іспанських клубів.

Додамо, що сьогодні, 16 серпня, Епіцентр зіграє проти київського Динамо, а Зоря зустрінеться з Кривбасом – 18 серпня.