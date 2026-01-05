Іспанія

Наставник мадридців прокоментував гонку в Ла Лізі та можливу участь Мбаппе у Суперкубку.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо впевнений, що його команда здатна вести боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі до самого завершення сезону. Про це іспанський наставник заявив після переконливої перемоги над Бетісом (5:1) у матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії.

"Це був останній матч першої половини сезону, і ми набрали 45 очок. Такий темп дозволив би фінішувати з 90 пунктами. Тепер ми повинні продовжувати вигравати. До самого кінця нас чекає дуже інтенсивний графік. А вже з завтрашнього дня ми повністю зосереджуємося на Суперкубку", — зазначив Алонсо.

Після матчу Хабі Алонсо також прояснив ситуацію з кадровими втратами. Зірковий нападник Кіліан Мбаппе пропустив гру через розтягнення зв’язок лівого коліна. Втім, участь француза в Суперкубку ще не виключена.

"Мбаппе не викреслений остаточно. Ми зачекаємо до вівторка, коли команда вирушатиме до Саудівської Аравії, і оцінимо його стан. Лише після цього ухвалимо остаточне рішення. Ми все ще даємо йому шанс", — наголосив наставник Реала.

Натомість ситуація з Чуамені виглядає значно оптимістичніше. Француз отримав болючий забій і був замінений у матчі з Бетісом, але уникнув серйозної травми.

"Він точно поїде до Аравії", — підтвердив Алонсо.

Після 18 турів Реал посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 45 очок. Відставання від лідируючої Барселони складає чотири пункти.

Вже у четвер, 8 січня, вершкові зіграють у півфіналі Суперкубка Іспанії проти мадридського Атлетико. Початок матчу — о 21:00 за київським часом.