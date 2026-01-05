Інше

Колишній наставник збірної Болгарії відійшов на 81-му році життя, залишивши яскравий слід у історії футболу.

У Болгарії пішов із життя Дімітар Пенєв, колишній тренер національної збірної та легендарний наставник софійського ЦСКА. Йому було 80 років, і він помер 3 січня.

Пенєв очолював збірну Болгарії у 1991–1996 роках та коротко у 2007-му. Під його керівництвом команда здобула історичне четверте місце на чемпіонаті світу 1994 року — найкращий результат країни у світових турнірах. Саме за цю роботу він був визнаний найкращим тренером Болгарії XX століття.

У клубній кар’єрі Пенєв тричі приводив ЦСКА Софія до чемпіонства. У 1989 році армійці під його керівництвом дійшли до півфіналу Кубка кубків, поступившись майбутньому переможцю турніру Барселоні.

Як гравець Пенєв сім разів ставав чемпіоном Болгарії у складі ЦСКА та один раз — у складі софійського Локомотива.